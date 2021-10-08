Семью челябинцев оштрафовали за крики сына-школьника под окнами многоэтажки

Семью челябинцев взяли на карандаш после жалоб соседей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крики маленького мальчика, раздающиеся по утрам под окнами, привлекли внимание жителей многоквартирного дома, расположенного на северо-западе Челябинска.

Одну из таких сцен соседи семьи ребенка сняли на видео и выложили в одном из интернет-сообществ. «Кричит мальчик лет 9-10 маме, чтобы та скинула ему ключи от квартиры, и длится это уже как месяц, – прокомментировал ролик автор. – Кричит: «Ну скинь, мне же уроки надо делать!» Откуда он приходит, непонятно, куда писать – я не знаю. Пыталась с ним поговорить – убегает. Может, органы опеки обратят внимание».

Ролик заметили сотрудники полиции, после чего провели проверку. Выяснилось, что семья особых нареканий не вызывает, алкоголем не злоупотребляет. Ключи же ребенку не давали из-за его чрезмерной рассеянности.

В итоге родителей школьника оштрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Также челябинцев поставят на учет в органах опеки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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