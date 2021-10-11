Берегите машины, обувь, детей и питомцев: на улицы Челябинска вывалят 10 тысяч тонн реагентов

Челябинские дорожники начали закупать противогололедные химикаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрядные организации приобрели около трети запланированных к использованию в борьбе против наледи на дорогах реагентов. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

По словам чиновника, на 10 октября дорожные организации приобрели 3 тысячи 600 тонн технической соли для использования в случае гололедицы. Кроме того, подписаны договоры на покупку еще 5 тысяч 700 тонн.

Напомним, основу технической соли составляет хлорид натрия. Он крайне отрицательно сказывается на состоянии почвы, усиливая процесс пыления. Кроме того, достаточно высокой коррозийной активностью, воздействуя на автомобили, металлические конструкции и обувь.

Впрочем, некоторым улицам города повезет чуть больше. Подрядчики намерены использовать на них несколько более щадящий реагент – хлористый кальций. Он обладает меньшей коррозийностью и более мягко, нежели хлорид натрия воздействует на почву. Однако при соприкосновении с кожей может вызывать ожоги, а потому представляет опасность для животных и детей, которые не прочь поваляться в снегу, в который может попасть используемый дорожниками химикат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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