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Понедельник, 11 октября 2021, 12:15 мск

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Челябинцы требуют сохранить статус озера, которое «Фортум» хочет сделать техническим водоемом

Жители Челябинска выступили против смены статуса озера Шелюгино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим обращением к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру жители поселка Чурилово и члены СНТ «Строитель». Документ опубликован в социальных сетях.

Напомним, ранее компания «Фортум» предложила изменить статус озера Шелюгино. Но словам энергетиков, появилось оно в качестве технического водоема, и только в 1990-е году получило статус рыбохозяйственного. Промышленники сетуют, что это увеличивает финансовую нагрузку на предприятие, вынужденное платить существенно больше за воздействие на окружающую среду.

Против инициативы энергетиков выступили рыбаки-любители из общественной организации Рыбацкий комитет. Теперь к ним присоединились жители областного центра.

«ПАО «Фортум» неоднократно штрафовалось за сбросы в озеро Шелюгино. Теперь компания вместо того, чтобы очищать водосбросы, пытается перевести озеро в техническое. Вопреки заявлениям ПАО «Фортум», в озере водятся карп, лещ, судак, окунь, ерш; живут ондатры и бобры. Первые документальные сведения об озере датированы 30-ми годами XX века. Озеро является естественным водоемом. Поселок Потанино появился в XIX веке, в настоящее время в нем проживает около 10 тысяч человек. Озеро является доступным бесплатным местом отдыха», – пишут авторы обращения.

К тому же, воду из озера используют для полива садовых участков в СНТ, при этом большинство садоводов – пенсионеры. «Свой земельный участок позволяет пенсионерам получить хоть какие-то продукты питания практически бесплатно, собственным трудом. Для многих это практически единственная возможность выжить и иметь в рационе свежие овощи и фрукты, рыбу, – подчеркивается в обращении. – Перевод озера в разряд технических убьет всю живность. Воду из загрязненного озера невозможно использовать для целей садоводства».

Не стоит забывать и о том, что Шелюгино соединяется каналами с Первым и Вторым озерами, и присвоение ему статуса технического водоема поставит излюбленные места отдыха челябинцев под угрозу загрязнения.

Инициаторы обращения к властям Южного Урала начали сбор подписей под документом. После этого его намерены направить губернатору и в правительство Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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