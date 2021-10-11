Челябинцы предстанут перед судом за изнасилование и убийство 18-летней давности

В Челябинске в суд направили уголовное дело в отношении местных жителей, совершивших изнасилование и убийство женщины в 2003 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябирнской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение в отношении троих местных жителей 30, 36 и 37 лет, обвиняемых в изнасиловании, разбое, грабеже и убийстве.

По версии следствия двое старших горожан вместе с умершим до окончания следствия знакомым в ночь с 13 на 14 мая 2003 года во время пьянки в здании разрушенного детского сада по улице Цветочный тупик изнасиловали выпивавшую в их компании женщину. У событыльницы насильники также отняли драгоценности, после чего убили, а труп спрятали в подвале заброшенного здания.

Кроме того, в октябре 2020 года 36-летний челябинец и его 30-летний соучастник, в помещении магазина «Дикси» в Металлургическом районе областного центра, избив охранника, забрали из магазина товары.

Уголовное дело направлению в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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