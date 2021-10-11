45-й Ильменский фестиваль пройдет на нескольких площадках в Челябинске

Организаторы легендарной Ильменки рассказали, где и как пройдет 45-й фестиваль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе фонда Олега Митяева, 10 и 11 ноября 2021 года в Челябинске на площадках Челябинской государственной филармонии (Концертный зал им. С.С. Прокофьева), Детской филармонии и Челябинской областной универсальной научной библиотеки состоятся главные события 45 Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни. Концертная программа будет транслироваться онлайн. Мероприятиям будет предшествовать конкурс авторской песни – очный и онлайн.

В рамках проекта «Школа Росатома» на площадке форума продолжится цикл мероприятий по презентации Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни», а именно – челябинский тур детского конкурса «U 235. Новые песни». Также в числе цикла мероприятий по презентации Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни» – награждение 29 октября финалистов конкурсного отбора этого года среди жителей «атомных городов» в МДЦ «Артек» (Крым).

Челябинский тур детского конкурса «U 235. Новые песни» (от 7 до 16 лет) состоится очно в 2 этапа. 1 этап с 18 по 29 октября – в детских клубах самодеятельной песни Челябинска. 2 этап пройдет 10 ноября в 17:00 на сцене детской филармонии Челябинска (ул. Ворошилова, 6,), жюри 2 этапа: Галина Хомчик (Москва), Наталья Кучер (Калининград), Мария Валитова (Челябинск), Рафаэль Валитов (Челябинск), Алексей Хомчик (Москва), Александра Истомина (Челябинск). Детский конкурс «Первые песни» (до 7 лет) среди самых маленьких пройдет в детском саду №460 Челябинска.

Взрослый конкурс авторской песни включает 2 тура. I тур пройдет очно 24 октября с 12:00 до 19:00 на площадке Уральской ассоциации любителей авторской песни (ДК «ЧТЗ» – Челябинск, пр. Ленина, 8). II тур состоится онлайн с 26 октября по 2 ноября. Жюри II тура: Галина Хомчик (председатель жюри; Москва), Наталья Кучер (Калининград), Рашит Бабаев (Челябинск), Александра Истомина (Челябинск).

В концертной программе примут участие: Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва); Галина Хомчик (Москва); Наталья Кучер (Калининград); группа «Ирония Судьбы» (Алексей Хомчик, Родион Марченко, Янис Бейрис, Иван Ялынский; Москва); Анатолий Киреев (Челябинск); ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Владимир Балабасов; Челябинск); Данила Абдракипов (Снежинск) и др. представители жанра авторской песни.

10 ноября на сцене Детской филармонии для детей и молодежи состоятся концерты ведущих артистов фестиваля, хора Студии Олега Митяева (Челябинск).

11 ноября в Концертном зале им. С.С. Прокофьева пройдут 3 отделения концертной программы: отделение «Лесная сцена» – традиции авторской песни в исполнении участников и организаторов программы Лесной сцены ландшафтного Ильменского фестиваля; отделение «Новые песни» – награждение лауреатов и дипломантов детского конкурса авторской песни «U 235. Новые песни», вручение грантов педагогам детских клубов лауреатов конкурса, выступление ярких представителей жанра авторской песни нового поколения; отделение «Ильменский Звездопад» – традиционный гала-концерт фестиваля.

Перфомансы в фойе и на сцене, специальное оформление сценического пространства создадут уникальную атмосферу события, уверяют организаторы форума.

В связи с ограничениями для предотвращения распространения короновирусной инфекции вход на мероприятия будет организован по пригласительным билетам. Билеты будут предоставлены клубам авторской песни Челябинска, студенческим организациям, лауреатам Ильменского фестиваля разных лет, волонтерам и организаторам фестиваля разных лет, представителям СМИ. Мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Все желающие смогут увидеть онлайн-трансляцию из концертного зала челябинской филармонии, которая начнется 11 ноября в 18:00 на канале «Марафон авторской песни России 2021-2022» в Youtube, на сайте Ильменского фестиваля http://ilmeny.org/.

Челябинск, Виктор Елисеев

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