27-летний петербуржец приехал в Челябинск для встречи с 12-летней «Джульеттой»

Жителя Санкт-Петербурга задержали в Челябинске за фривольную переписку в соцсетях с 12-летней школьницей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27-летний житель Санкт-Петербурга был задержан в Челябинске на съемной квартире, куда приехал для свидания с 12-летней девочкой.

Со школьницей он познакомился в соцсетях. После виртуальной переписки молодому человеку захотелось большего, и он прилетел для встречи с интернет-знакомой в Челябинск. Здесь он снял квартиру и стал ждать свою 12-летнюю «Джульетту».

Впрочем, сам молодой человек уверяет: он понятия не имел, что его знакомая из Еманжелинска учится в шестом классе, и когда она пришла, то не пустил ее дальше порога. По словам питерца, знакомая во время интернет-переписки говорила, что ей 20 лет.

Не исключают этого и следователи. Как пишет «Знак», школьница отправляла своему «Ромео» чужие фотографии и, действительно, писала, что ей 20 лет. А в Челябинск приехала, не поставив в известность родителей. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста»). Но пока оно основывается лишь на словах школьницы. Сам мужчина утверждает, что интима не было. В настоящее время его отпустили под подписку о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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