На Южном Урале задержали рецидивиста с СВУ

В Челябинской области у задержанного рецидивиста обнаружили взрывное устройство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу, задержали в Златоусте. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что 35-летний мужчина ранее был судим за грабежи, разбои и угрозу убийством. На сей раз он находился в розыске по подозрению в краже.

После задержания южноуральца у него обнаружили самодельное взрывное устройство. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Мужчина заключен под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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