Предупреждение об угрозе смога в Челябинской области объявили сразу на три дня

В четырех городах Челябинской области действует режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 11-14 октября в регионе ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим режим НМУ первой степени опасности с 12:30 11 октября до 11 часов 12 октября действует в Снежинске и с 19 часов 11 октября до 19 часов 14 октября – в Челябинске, Коркино и Златоусте.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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