Экс-главу южноуральского села осудили за присвоение 630 тысяч рублей

В Челябинской области вынесен приговор в отношении бывшего главы сельского поселения и директора коммерческой организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего главу Багарякского сельского поселения Каслинского района виновным в присвоении вверенного имущества, директора коммерческой организации – в пособничестве в присвоении.

Установлено, что в 2018-2019 годах чиновник заключал фиктивные договоры с директором коммерческой фирмы на производство грейдирования автомобильных дорог и уборку снега. Зная, что ничего этого не делалось, он все-таки подписывал акты приема по выполнению работ и переводил средства бюджета в организацию. Директор предприятия деньги обналичивал и передавал главе поселения. Преступными действиями бывшего главы сельского поселения бюджету поселения причинен ущерб в сумме более 630 тысяч рублей. Осужденные признали вину в совершении преступления, погасили причиненный ущерб.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2,5 и 1,5 лет запрета на занятие должностей на государственной и муниципальной службе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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