Молоды и прижимисты. В России нарисовали портрет типичного интернет-покупателя

В России определились с портретом типичного покупателя интернет-магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше половины всех интернет-покупок совершают женщины – на них пришлось 52,5% от общего количества. Об этом говорится в отчете «РБК Исследования рынков».

Чаще всего в интернет-магазины заглядывают покупатели в возрасте 25-34 лет (26,6%), 35-44 лет (25,1%) или 45-54 лет (19,7%).

Доход самой распространенной категории пользователей e-commerce – менее 20 тысяч рублей (на них приходится 24,7%). Далее следуют покупатели с доходом 21-30 тысяч рублей (20,1%) и 31-40 тысяч рублей (15,4%).

Живут интернет-покупатели, в основном, в населенных пунктах с менее чем 100 тысячами жителей (35,8%), городах с числом жителей 100-500 тысяч (18,8%) и в Москве (13,8%).

«Наиболее популярные категории товаров, приобретаемых в интернете, – одежда, обувь и аксессуары (62% опрошенных заявили о подобных покупках за последний год), косметика и парфюмерия (47%) и медтехника, лекарства, витамины и БАДы (43%), – рассказали авторы исследования. – Самыми невостребованными были электронные полисы КАСКО (2%), готовые туры (5%) и подарочные сертификаты (5%)".

При этом 70% участников опроса заявили, что читают отзывы о товаре перед покупкой, причем 91% могут отказаться от покупки на их основе.

Ждать заказ покупатели готовы, в среднем, не более восьми дней из российских интернет-магазинов и не более 22 дней – из зарубежных. При этом молодые онлайн-покупатели более терпеливы и готовы ждать, в среднем, 9 дней – товары с российской интернет-площадки, и 23 дня – из-за границы. Пользователи старше 55 лет – лишь 7 и 21 день соответственно.

На бесплатную доставку крупногабаритных товаров рассчитывают 25% покупателей, малогабаритных – 44%. И почти половина участников опроса заказывают товары только с бесплатной доставкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.10.21

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