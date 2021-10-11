В Челябинске будут судить эмиссара «вора в законе» и семерых членов ОПГ

В суд направлено уголовное дело в отношении южноуральца, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и семерых участников организованной преступной группы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, хулиганстве, разбоях, грабежах, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, незаконном хранении оружия, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также самоуправстве.

По версии следствия, ранее неоднократно судимые участники организованной преступной группы под руководством и при непосредственном участии одного из южноуральцев, в период с 2006 по май 2020 года совершили более 10 преступлений, связанных с хищением имущества предпринимателей. Один из них, являясь ставленником так называемого «вора в законе», имея авторитет в криминальном мире и многократный опыт совершения преступлений, занимает высшее положение в преступной иерархии.

Несмотря на четкую организацию деятельности и принимаемые меры конспирации, в мае 2020 года правоохранительным органам удалось пресечь деятельность группировки.

Сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 2 миллионов рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 5,5 миллиона рублей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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