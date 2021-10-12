Каждый пятый рубль в домашнем бюджете южноуральцев – заемный

Домашние ресурсы жителей Челябинской области растут за счет займов и кредитов

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, ресурсы, которыми располагали домашние хозяйства (в среднем на одного члена семьи в месяц) составили во 2 квартале 2021 года 31 тысячу 227 рублей, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,2% (22 тысячи 266 рублей).

Основная доля ресурсов домашних хозяйств приходится на денежные доходы (24 тысячи 417 рублей или 78%). Привлеченные средства и израсходованные сбережения составляют 20% (6 тысяч 66 рублей). Еще 2% (744 рубля) пришлось на натуральные поступления.

Расходы на потребление в домашних хозяйствах составили 19 тысяч 283 рубля, что больше на 36,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом озвученный ранее объем заемных средств составляет почти треть израсходованных ресурсов. По сути, это почти весь объем, на которые выросли за год расходы южноуральцев. Что неудивительно: реальные располагаемые доходы южноуральцев выросли в первой половине 2021 года всего на 0,8%.

Основная часть расходов приходится на домашнее питание (5 тысяч 828,8 руля – это менее всего объема займов), транспорт (3 тысячи 762,9 рубля) и ЖКХ с топливом (2 тысячи 630,9 рубля).

Далее с серьезным отставанием следуют одежда и обувь (1 тысяча 103 рубля), личная гигиена и соцзащита (1 тысяча 16 рублей), бытовая техника и товары домашнего обихода (908 рублей). На другом конце списка – образование (214 рублей), финансовые услуги и страхование (329 рублей), гостиницы, кафе и рестораны (548 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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