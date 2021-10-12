На понижение: челябинец Владимир Бурматов не смог возглавить комитет Госдумы

Челябинские «единороссы» не возглавили ни одного комитета в Госдуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Государственной думы, единоросс Владимир Бурматов, победивший на выборах по Металлургическому избирательному округу Челябинской области, получил пост первого заместителя председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Отметим, что в предыдущем созыве Бурматов возглавлял этот же комитет, но теперь этот пост занял экс-министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Остальные южноуральские единороссы и вовсе будут рядовыми членами комитетов Госдумы. Дмитрий Вяткин остался в комитете по государственному строительству и законодательству. Владимир Павлов вошел в комитет по промышленности и торговле. Олег Колесников намерен заседать в комитете по безопасности и противодействию коррупции. выбрали Владимир Павлов из Челябинска. Магнитогорец Виталий Бахметьев выбрал комитет по строительству и ЖКХ.

Таким образом, единственным челябинцем – главой комитета Госдумы стал справедливоросс Валерий Гартунг, возглавивший комитет по защите конкуренции. Однопартийка Гартунга Яна Лантратова вошла в комитет по просвещению. Ей составил компанию Михаил Берулава, избравшийся в Госдуму по региональному партийному списку.

Челябинец Станислав Наумов, избравшийся в федеральный парламент по списку ЛДПР, остановил свой выбор на комитете по экономической политике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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