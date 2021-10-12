Перед судом предстанут два челябинца, выманившие у покупателей автозапчастей больше трех миллионов рублей

В суд направлено уголовное дело о серии краж и мошенничеств под предлогом продажи автозапчастей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области,
окончено расследование уголовных дел по фактам кражи и мошенничества.
Следствие установило, что два безработных челябинца 27 и 26 лет в течение нескольких месяцев представлялись гражданам сотрудниками автосервисов и организаций, занимающихся продажами деталей для автомобилей, к деятельности которых на самом деле не имели отношения. Злоумышленники обещали клиентам приобрести для них запчасти и выполнить ремонт автомобиля.
В ходе переписки либо телефонных переговоров мошенники вводили заказчиков в заблуждение, отправляли им фотографии автозапчастей и комплектующих, взятые из сети Интернет. Доверчивые автомобилисты переводили деньги аферистам либо передавали при встрече. Получив деньги, мошенники растворялись.
От действий мошенников пострадали жители Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Башкирии, Оренбурга и Ярославской области.
«В настоящее время доказана причастность обвиняемых к совершению 41 эпизода противоправной деятельности. Сумма ущерба составила свыше 3 миллионов рублей», – рассказали представители силового ведомства.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу. Челябинцам грозит до 10 лет лишения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.10.21
На понижение: челябинец Владимир Бурматов не смог возглавить комитет Госдумы. / В России ясновидящая лечит коронавирус крапивными пулями. / Власти начали требовать у работодателей списки вакцинированных южноуральцев. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube