Перед судом предстанут два челябинца, выманившие у покупателей автозапчастей больше трех миллионов рублей

В суд направлено уголовное дело о серии краж и мошенничеств под предлогом продажи автозапчастей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области,

окончено расследование уголовных дел по фактам кражи и мошенничества.

Следствие установило, что два безработных челябинца 27 и 26 лет в течение нескольких месяцев представлялись гражданам сотрудниками автосервисов и организаций, занимающихся продажами деталей для автомобилей, к деятельности которых на самом деле не имели отношения. Злоумышленники обещали клиентам приобрести для них запчасти и выполнить ремонт автомобиля.

В ходе переписки либо телефонных переговоров мошенники вводили заказчиков в заблуждение, отправляли им фотографии автозапчастей и комплектующих, взятые из сети Интернет. Доверчивые автомобилисты переводили деньги аферистам либо передавали при встрече. Получив деньги, мошенники растворялись.

От действий мошенников пострадали жители Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Башкирии, Оренбурга и Ярославской области.

«В настоящее время доказана причастность обвиняемых к совершению 41 эпизода противоправной деятельности. Сумма ущерба составила свыше 3 миллионов рублей», – рассказали представители силового ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу. Челябинцам грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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