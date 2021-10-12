Морги переполнены: челябинцы больше недели ждут справок о смерти родственников

Челябинские морги захлебываются из-за высокой смертности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семья из Челябинска почти неделю ждет вскрытия 90-летней пенсионерки. Об этом рассказала сноха умершей женщины.

По словам челябинки, ее свекровь скончалась 6 октября в реанимации, куда ее перевели из ковидного отделения больницы. На следующий день ее историю болезни передали в Челябинское областное патологоанатомическое бюро. Но вскрытие до сих пор не провели. Женщину до сих пор не могут похоронить, так как нет справки о смерти. На сегодня, 12 октября, в очереди на вскрытие свекровь челябинки так и не появилась.

В медучреждении признают, что нагрузка существенно возросла. И не в последнюю очередь из-за обязательного требования проводить вскрытие после смерти пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Так как коронавирус – инфекционное заболевание, после каждого патолого-анатомического вскрытия и в конце рабочего дня по санитарным правилам необходимо проводить текущую и заключительную дезинфекцию, так что увеличивать количество процедур до бесконечности невозможно, отмечают медики.

В ритуальных компаниях говорят, что в настоящее время ожидание вскрытия в среднем составляет от 3 до 5 дней. «Причина простая – поток умерших очень большой, и патологоанатомы не успевают вскрывать тела. У них там на каждого врача рассчитана нагрузка, но сейчас многие вынуждены задерживаться на работе и выходить внеурочно, – цитирует 74.ru агента одной из компаний. – Мы видим, что сейчас пытаются правильно выстроить логистику, чтобы не было такого, что в одном морге все забито, а в другом пусто. И даже так штат не позволяет справляться с нагрузкой. Надо понимать, что расширить штат на самом деле не так просто».

Челябинцы понимают, что ситуация непростая. Но отмечают, что нужно было хотя бы организовать более прозрачный процесс информирования. «Сейчас получается так, что мы звоним в морг каждый день после 15 часов и узнаем – есть свекровь в очереди или нет. Говорят: «Нет». А на вопрос, когда появится конкретная информация, отвечают только: «Узнавайте». Нет никакой прозрачности. Если бы нам сказали: «Вы в очереди 88-е, вскрытие планируют на 12 октября». Было бы вполне понятно, что очередь большая и надо просто набраться терпения и ждать. А здесь же каждый день звонишь и узнаешь. Как эта очередь движется, кто в нее и как попадает? Может быть, впереди как раз таки те, кто имеет этот административный ресурс?» – сетует челябинка.

Тем более, что ситуация со смертностью от ковида в области достаточно стабильная: ежесуточно фиксируется 25-27 смертей. Так что, по идее, ничего не мешает просчитать очередность.

Кстати, челябинцы обращают внимание и на то, что год назад во время подъема заболеваемости коронавирусом в моргах были аналогичные проблемы. Хотя смертность тогда была в районе 20 человек в сутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.10.21

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