В Челябинске за взятку задержали начотдела спортивного вуза

В Челябинской области начальник отдела вуза подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов Уральского государственного университета физической культуры, подозреваемого в получении взятки.

По данным следствия, в декабре 2020 года челябинец получил более 100 тысяч рублей от директора коммерческой организации за подписание акта выполненных работ, выполнение которых фактически не закончили. Мужчина признал вину.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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