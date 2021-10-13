Южноуральцу, избившему 91-летнюю мать, отказавшую в деньгах на выпивку, светит 10 лет колонии

В Миассе местный житель предстанет перед судом за причинение тяжких телесных повреждений престарелой матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с издевательством.

По версии следствия в мае 2021 года пьяный южноуралец пришел к 91-летней матери и стал требовать деньги на покупку выпивки. Получив отказ, он стал избивать беспомощную женщину всем, что попадалось под руку. В довершение издевательств он вылил матери на голову несколько ведер ледяной воды.

В какой-то момент пенсионерка попыталась убежать. Но изверг нагнал мать во дворе дома и со всей силы пнул в спину. Женщина упала и получила перелом бедра, повлекший тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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