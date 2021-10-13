Менеджера РЖД наказали за замерзающих жителей Чурилово

За отсутствие отопления в жилых домах челябинского поселка наказали начальника дистанции пути ЮУЖД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство провело проверку информации о нарушении ОАО «Российские железные дороги» законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг жителям домов в поселке Чурилово (Челябинск).

Ранее СМИ рассказали, что жители семи домов по улице 2-й Стройгородок в Чурилово живут в ужасающих условиях: из-за постоянных аварий на сетях челябинцы замерзают в своих квартирах, здания потрескались, в подвалах скапливается вода и обитают крысы.

«Установлено, что на балансе Чуриловской дистанции пути – структурного подразделения Южно-Уральской дирекции инфраструктуры находятся тепловые сети, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение 7 жилых домов поселка Чурилово, – рассказали представители Уральской транспортной прокуратуры. – В нарушение закона транспортным предприятием допущено отключение системы горячего водоснабжения на период проведения ремонта тепловых сетей жилых домов на срок более 14 дней».

С целью устранения выявленных нарушений прокурор внес представление начальнику Чуриловской дистанции пути. В настоящее время горячее водоснабжение восстановлено.

По постановлению прокурора за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, начальник дистанции пути привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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