В Челябинске требуют привлечь к ответственности главу Калининского района после благоустройства площадки у арены «Трактор»

Депутат регионального парламента обвинил подрядчика благоустройства у ЛА «Трактор» и главу районной администрации в ущербе в 7 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин направил в СКР заявление с требованием проверить работы по благоустройству территории рядом с леджовой ареной «Трактор» на предмет мошенничества и халатности. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Тема благоустройства на этом участке уже не раз вызывала оживленную полемику и протесты со стороны челябинцев, заявлявших о проведении некачественных работ.

Несколько месяцев назад депутаты даже пытались убедить председателя райсовета провести экспертизу проведенных работ. Однако спикер собрания просьбу отклонил. После этого региональный парламентарий заказал независимую экспертизу.

Эксперты пришли к неутешительным, хотя и ожидаемым выводам: плитка на объекте, сданном в декабре прошлого года, в значительной мере разрушена, перепады между плитами доходят до 2 сантиметров, толщина швов между стыками достигает 1 сантиметра. Общий ущерб, согласно выводам экспертизы, превысил 7 миллионов рублей.

Парламентарий не исключает, что речь может идти о мошенничестве со стороны подрядной организации и халатности – со стороны чиновников районной администрации, принявших работы. Дать оценку своим предположениям он просит следственный комитет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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