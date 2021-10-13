В Челябинске требуют привлечь к ответственности главу Калининского района после благоустройства площадки у арены «Трактор»

Депутат регионального парламента обвинил подрядчика благоустройства у ЛА «Трактор» и главу районной администрации в ущербе в 7 миллионов рублей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин направил в СКР заявление с требованием проверить работы по благоустройству территории рядом с леджовой ареной «Трактор» на предмет мошенничества и халатности. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Тема благоустройства на этом участке уже не раз вызывала оживленную полемику и протесты со стороны челябинцев, заявлявших о проведении некачественных работ.
Несколько месяцев назад депутаты даже пытались убедить председателя райсовета провести экспертизу проведенных работ. Однако спикер собрания просьбу отклонил. После этого региональный парламентарий заказал независимую экспертизу.
Эксперты пришли к неутешительным, хотя и ожидаемым выводам: плитка на объекте, сданном в декабре прошлого года, в значительной мере разрушена, перепады между плитами доходят до 2 сантиметров, толщина швов между стыками достигает 1 сантиметра. Общий ущерб, согласно выводам экспертизы, превысил 7 миллионов рублей.
Парламентарий не исключает, что речь может идти о мошенничестве со стороны подрядной организации и халатности – со стороны чиновников районной администрации, принявших работы. Дать оценку своим предположениям он просит следственный комитет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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