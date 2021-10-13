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Среда, 13 октября 2021, 17:21 мск

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В «Фортуме» отказались от идеи смены статуса челябинского озера Шелюгино

Энергетический холдинг отказался от идеи возвращения озеру Шелюгино статуса технического водоема.

Как передает корреспондент «Новый День», компания «Фортум» не будет инициировать процесс перевода озера Шелюгино из статуса рыбохозяйственного водоема в статус водоема технического. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Фортум» не планирует менять рыбохозяйственный статус озера Шелюгино. Мы реализуем проект замкнутого цикла водопользования и в течение ближайшего года прекратим сбросы с ЧТЭЦ-1 в озеро Шелюгино», – заявили представители энергетической компании.

Напомним, ранее компания «Фортум» предложила изменить статус озера Шелюгино. Но словам энергетиков, появилось оно в качестве технического водоема, и только в 1990-е году получило статус рыбохозяйственного. Промышленники сетовали, что это увеличивает финансовую нагрузку на предприятие, вынужденное платить существенно больше за воздействие на окружающую среду.

Против инициативы энергетиков выступили рыбаки-любители из общественной организации Рыбацкий комитет. Затем к ним присоединились жители поселка Чурилово и участники СНТ «Строитель», объявив сбор подписей под обращением к губернатору Челябинской области.

«ПАО «Фортум» неоднократно штрафовалось за сбросы в озеро Шелюгино. Теперь компания вместо того, чтобы очищать водосбросы, пытается перевести озеро в техническое. Вопреки заявлениям ПАО «Фортум», в озере водятся карп, лещ, судак, окунь, ерш; живут ондатры и бобры. Первые документальные сведения об озере датированы 30-ми годами XX века. Озеро является естественным водоемом. Поселок Потанино появился в XIX веке, в настоящее время в нем проживает около 10 тысяч человек. Озеро является доступным бесплатным местом отдыха», – пишут авторы обращения.

К тому же, воду из озера используют для полива садовых участков в СНТ, при этом большинство садоводов – пенсионеры. При переводе озера в разряд технических воду из него уже невозможно будет использовать для целей садоводства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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