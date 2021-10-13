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Среда, 13 октября 2021, 17:41 мск

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В центре Челябинска закроют движение через оживленный перекресток

Движение на пересечении улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта в Челябинске временно закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по ремонту трамвайного переезда с 22 часов 13 октября до 6 часов 22 октября вводится ограничение движения автомобильного транспорта на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой.

Движение по улице Сони Кривой в прямом направлении через трамвайный переезд будет закрыто, по Свердловскому проспекту – ограничено по крайним левым полосам.

Кроме того, с 22 часов 14 октября до 6 часов 18 октября будет прекращено движение трамваев. В остальное время общественный транспорт работает обычном режиме.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и пути объезда перекрестка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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