На Южном Урале спасли медвежонка-сироту

Южноуральцы спасли медвежонка, оставшегося без матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, вчера, 12 октября, жители Катав-Ивановского района сообщили в ведомство о маленьком медвежонке, который бродит вдоль дороги, недалеко от территории Башкирии. Малыш пытался выйти к людям в поисках еды и был очень слаб.

Сотрудник национального парка «Зюраткуль», совместно с сотрудниками федерального охотничьего надзора министерства экологии смогли спасти медведя и передать сотрудникам ОГУ «Особо охраняемые природные территории», которые доставили медвежонка в ветеринарную клинику, где ему оперативно начали оказывать первую необходимую помощь. Ветеринары провели операцию и сейчас бьются за спасение животного.

«Медвежонок, которого обнаружили, очень слабый. Это девочка одного года, и она очень истощена. Видно, что прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии, и детеныш долго бродил по лесам. Хорошо, что ее вовремя обнаружили и сотрудники ООПТ смогли ее спасти», – сказал представитель министерства экологии Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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