УФАС нашло противоречия в аукционной документации по ремонту «путинской» дороги в Челябинской области

Чиновников, готовивших конкурсную документацию по ремонту дороги в Париж – Джабык.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба признала частично обоснованными жалобы на аукцион по капремонту автодороги Фершампенуаз-Париж-железнодорожная станция Джабык.

«Установлено неправомерное описание объекта закупки – противоречия в материалах и характеристиках выполнения работ в проектной документации и смете контракта», – уточнили представители ведомства.

Заказчиком аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык является министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Начальная цена контракта составляет 465,7 миллиона рублей. Деньги на ремонт выделил федеральный центр после посещения региона президентом России Владимиром Путиным.

УФАС признало частично обоснованными поданные в антимонопольную службу жалобы ООО «Нефтехимремонт» (Уфа) и ООО «ЕВРОСТРОЙИНВЕСТ» (Уфа), заявивших о слишком коротких сроках исполнения контракта.

Предписание не выдано, поскольку не было подано заявок на участие. Сейчас заказчик проводит новую конкурентную процедуру (впрочем, срок исполнения контракта сдвинули лишь на 5 дней – с 15 на 20 декабря этого года).

Информация по доводам жалоб о сроках выполнения работ направлена в Контрольно-счетную плату Челябинской области.

За нарушение требований законодательства о контрактной системе в отношении должностного лица заказчика будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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