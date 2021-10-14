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Четверг, 14 октября 2021, 10:27 мск

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Каждый третий южноуралец мечтает никогда не работать

Лишь половину жителей Челябинской области не удручает необходимость работать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Челябинской области и выяснила, чем бы они занимались, если бы не работа.

30% соискателей из Челябинской области признались, что хотели бы никогда не работать. Еще 55% такого желания не испытывают, а 15% затруднились ответить. Для сравнения: по России в целом никогда не работать мечтают 25%, нет такой мечты у 60% опрошенных.

«Интересно, что тех, кто хочет никогда не работать, чаще всего можно встретить в сфере продаж (32%), среди юристов (30%) и административного персонала (29%). Меньше всего таких респондентов оказалось среди строителей и специалистов по управлению персоналом (по 17%)", – отмечают авторы исследования.

Если бы не нужно было зарабатывать на жизнь, 69% жителей Южного Урала предпочли бы путешествовать, 57% посвятили бы время саморазвитию, 50% – своему хобби, 43% – семье. 27% занимались бы спортом, 8% – наукой. 5% рассказали, что вели бы блог, а 4% в такой ситуации тусовались бы и вели светскую жизнь.

Только 26% сообщили, что все равно работали бы – не ради денег, а из интереса. Чаще всего такой ответ давали представители высшего менеджмента (37%), сферы искусства и медиа (35%), а также маркетологи и специалисты по PR и рекламе (33%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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