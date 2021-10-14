Уральские металлурги упрочили позиции в антикоррупционном рейтинге

ММК упрочил свои позиции в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам второго Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, представленного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), ПАО «ММК» был присвоен класс рейтинга А2 (организации с высоким уровнем противодействия коррупции). На имя генерального директора ПАО «ММК» по этому поводу поступило поздравительное письмо от президента РСПП Александра Шохина.

«Прозрачность ведения бизнеса и предупреждение любых коррупционных проявлений – один из ключевых принципов работы Магнитогорского металлургического комбината, – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Мы рады, что наша деятельность в этой сфере была высоко оценена экспертами РСПП».

ММК последовательно реализует корпоративную Антикоррупционную политику, которая гарантирует приверженность ММК и его руководства высоким этическим стандартам и нулевую толерантность к нарушениям в этой области, подчеркнули представители холдинга. В 2020 году компания также был отмечена в числе лучших России с точки зрения противодействия коррупции, но в категории А3. Спустя год ММК поднялся на несколько строчек в рейтинге, набрав максимальное количество баллов в категории А2.

Поздравляя компанию с присвоением высокого класса рейтинга, президент РСПП Александр Шохин отметил, что позиция в рейтинге – «свидетельство особого внимания руководства компании к вопросам антикоррупционной политики».

Цель Антикоррупционного рейтинга РСПП – объективная оценка информации о деятельности крупного бизнеса по противодействию коррупции. В 2021 году в рейтинге приняли участие 59 крупнейших компаний страны. Рейтинг был сформирован после проведения независимой экспертизы документов компаний, подтверждающих соответствие их деятельности международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

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