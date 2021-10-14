На Южном Урале вдвое выросло число вакансий медсестер и фельдшеров

В Челябинской области растет дефицит среднего медицинского персонала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более чем вдвое увеличилось число вакансий медсестер и фельдшеров. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Осложняет ситуацию то, что в это же время сокращается число желающих работать в нише среднего медицинского персонала. И неудивительно: несмотря на растущий дефицит, заработная плата, предлагаемая соискателям, по сравнению с допандемийным периодом практически не изменилась.

«В сравнении с периодом до пандемии COVID-19 спрос на младший и средний медицинский персонал в Челябинске увеличился более чем в два раза. При этом сократилось количество соискателей на 33%. Основной дефицит наблюдается среди медсестер и фельдшеров», – отметили в пресс-службе сервиса.

При этом средняя заработная плата среднего и младшего медперсонала в сравнении с 2019 годом увеличилась менее чем на 4% – с 35 до 37 тысяч рублей. Это меньше, чем в прошлом году, когда заработная плата с учетом компенсационных выплат была порядка 37,5 тысяч рублей.

Меньше всего работодатели предлагают санитарам – от 19 тысяч рублей. Медсестры могут рассчитывать минимум на 27 тысяч рублей, фельдшеры – на 28 тысяч рублей. Асистентам стоматолога готовы платить от 35 тысяч рублей.

При этом выросло количество вакансий, предполагающих переезд в другой регион либо работу вахтовым методом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.10.21

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