Южноуральцы пожаловались на резкое ухудшение самочувствия из-за смога

Челябинск, Октябрь 14 (Новый День, Виктор Елисеев) – Жители Челябинска и окрестностей заявили о резком ухудшении самочувствия после распространения химического запаха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске и пригородах областного центра жители начали сбор подписей под обращением к губернатору и надзорным органам с требованием выяснить причины резкого ухудшения самочувствия южноуральцев в первых числах октября.

«У многих людей в Челябинске и близлежащих населенных пунктах после распространения резкого химического запаха ухудшалось самочувствие, появлялась головная боль, тошнота, рвота, – рассказали в социальных сетях инициаторы сбора подписей. – В таких случаях необходимо заявить об этом государственным органам для проведения проверок и принятия необходимых мер».

Заявление адресовано губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, региональным министерствам здравоохранении и экологии, управлению Роспотребнадзора, областной прокуратуре. В обращении южноуральцы требуют выяснить причины массового ухудшения самочувствия и наказать виновных.

Напомним, с конца сентября (с короткими перерывами) в регионе наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия. По последним данным, в Челябинске они будут сохраняться, как минимум, до вечера 14 октября.

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