В Челябинске изменили маршруты движения трамваев

Из-за закрытого перекрестка в Челябинске изменили движение нескольких трамвайных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта, закрывается движение трамваев на Медгородок с 22 часов 14 октября до 6 часов 18 октября.

Это приведет к изменению двух трамвайных маршрутов.

Маршрут №17: ул. Чичерина – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

Маршрут №20: ЧМК – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.10.21

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