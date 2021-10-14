Южноуральцу, осужденному за изнасилование и убийство подростков, отказали в освобождении

Суд отказал в досрочном освобождении саткинцу, осужденному за изнасилование и убийство подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного о замене неотбытого наказания в виде лишения свободы более мягким видом.

«Приговором Челябинского областного суда от 23 августа 2004 года житель Сатки осужден к 25 годам лишения свободы за совершение убийства с особой жестокостью 15-летнего подростка и 14-летней девочки в июле 2003 года в Саткинском районе», – напомнили в надзорном ведомстве.

Преступление произошло в 2003 году в Бакале. Тогда пара во время прогулки обнаружила в лесу девочки. Южноуральцы тут же обратились в милицию. Мужчину и девушку отпустили. А прибыв вновь к месту преступления, обнаружили там уже два трупа – девочки и подростка.

Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании и убийстве. Обвиняемым вскоре стал южноуралец, якобы обнаруживший труп. Мужчина категорически отрицал свою вину и делает это до сих пор. Но суд признал его виновным, отправив в колонию на 25 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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