Четыре десятка южноуральцев пострадали в ДТП по вине таксистов

Почти тысячу водителей такси в Челябинской области поймали на нарушении правил дорожного движения с начала года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за 9 месяцев текущего года на территории Южного Урала по вине водителей легковых такси совершено 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 37 человек получили травмы.

Среди основных причин ДТП – неправильный выбор скорости, несоблюдение приоритетов движения, нарушение правил перевозки пассажиров, а также отсутствие контроля за техническим состоянием транспорта и за водительским составом со стороны должностных лиц предприятий.

В целях снижения аварийности с участием автомобилей такси на территории Челябинской области проводится мероприятие по проверке автомобилей с нанесенными логотипами агрегаторов такси.

Только в течение одного часа в Челябинске сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечено 4 водителя легковых такси, в том числе составлено 2 административных материала за отсутствие специального разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым такси, материалы по которым будут направлены для рассмотрения в суд.

С начала года ГИБДД направила руководителям автотранспортных предприятий 147 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлечено 925 водителей легковых такси. За управление неисправным автомобилем составлено 188 административных протоколов. Сотрудниками полиции собрано 30 административных материалов по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Челябинск, Виктор Елисеев

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