В суд направили дело о хищении тремя южноуральцами золотого песка с рудника в Бурятии

Жители Челябинской области предстанут перед судом за хищение золотосодержащего концентрата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершены уголовные дела, возбужденные по признакам кражи и незаконного оборота драгоценных металлов.

По версии следствия, три жителя Южного Урала в возрасте от 33 до 40 лет, работая вахтовым методом на золоторудном месторождении в Бурятии обнаружили в штольне, принадлежащей золотодобывающей компании, золотую жилу, откуда похитили золотосодержащий концентрат общей массой не менее 860 граммов, из которых масса золота составила более 725 граммов и серебра – около 35.

Золотосодержащую руду вахтовики привезли в Челябинск, где их задержали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД совместно с коллегами из областного УФСБ. В ходе обыска у фигурантов изъяли 5 свертков золотого песка на общую сумму более 3 миллионов рублей.

На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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