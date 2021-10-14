Режим «черного неба» продлили в Челябинской области еще на сутки

В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 11-15 октября в регионе сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим режим НМУ первой степени опасности продлится в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте, Сатке и Аше до 19 часов 15 октября.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Отметим, что южноуральцы уже несколько дней массово жалуются на смог, вызывающий ухудшение самочувствия. Сегодня в министерстве экологии региона объяснили это дымом от торфяных пожаров в Свердловской области, который ночью переносится на территорию Южного Урала.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.10.21

«Силовики готовят майдан в центре Москвы»: Зюганов в Госдуме заявил о политическом давлении на КПРФ. / В суд направили дело о хищении тремя южноуральцами золотого песка с рудника в Бурятии. / Четыре десятка южноуральцев пострадали в ДТП по вине таксистов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»