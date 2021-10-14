Аукцион на капремонт «путинской» дороги в Челябинской области вновь остановили

Новый аукцион на ремонт дороги Париж – Джабык приостановили из-за жалобы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольное ведомство поступили жалобы на новый аукцион по капремонту автодороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык.

С жалобами на нарушения законодательства о контрактной системе при проведении закупки обратились ООО «Нефтехимремонт» (Уфа) и ООО «Арго» (Москва).

Заказчиком аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык является министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Начальная цена контракта составляет 465,7 миллиона рублей. Деньги на ремонт выделил федеральный центр после посещения региона президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее министерство уже проводило указанный аукцион, но на него не было подано заявок. При этом в Челябинское УФАС России также поступили жалобы, по результатам рассмотрения которых были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе.

Как и в первый раз, жалоба на новый аукцион связана с нереальными, по словам потенциальных подрядчиков, сроками исполнения контракта (до 20 декабря текущего года), а также невозможностью качественного выполнения работ.

«Челябинская область расположена в III климатической зоне, в октябре месяце температура воздуха составляет 1-3 градуса, нередко в октябре устанавливается временный снежный покров. В холодные годы в первой и второй декадах месяца в северных районах, на остальной территории области в третьей декаде месяца устанавливается постоянный снежный покров.

Средняя температура воздуха в ноябре составляет минус 6-7 градусов на всей территории области. Число дней с осадками 1 мм и более колеблется от 4 до 13. В этом месяце может наблюдаться дождь (жидкие осадки), мокрый снег с дождем (смешанные осадки) и снег (твердые осадки).

Средняя температура воздуха в декабре равняется минус 12-14 градусов. По сравнению с ноябрем высота снежного покрова в декабре увеличивается почти в 2 раза и составляет в среднем 10-20 см на открытых участках, и 30-40 см на защищенных от ветра участках. Производство работ по устройству покрытий из асфальтобетонных смесей с розливом битума в условиях отрицательных температур заведомо ставит под угрозу качество производства работ», – утверждают авторы обращения.

Кроме того, закон 44-ФЗ предусматривает, что на момент подачи заявок и признания победителем, участник не должен иметь все необходимые товары и материалы для производства работ, напоминают дорожники. Таким образом, победителю аукциона необходимо дополнительно успеть закупиться всем необходимым товаром, пригнать технику и сформировать бригады.

«Установленные сроки чрезмерно сжаты, а работы невыполнимы из-за того, что требуют особых условий (например, ограничений по температуре и погодным условиям), а период, установленный в документации, их не учитывает, установленные сроки просто нарушают все возможные ГОСТы и другую нормативную документацию, прописывающую стандарт качественного выполнения работ, – указано в жалобе.

Считаем, что заказчик не заинтересован в качественном выполнении работ, так как многие работы предполагают более существенные сроки выполнения, и за 1,5 месяца невозможно их выполнить, либо выполнение работ приведет к нарушению технологии и невозможности эксплуатации объекта, даже в случае привлечения субподрядчиков».

Сейчас проведение новой закупки приостановлено в связи с поступлением жалоб. Заседание комиссии Челябинского УФАС России назначено на 19 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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