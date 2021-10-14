Под Челябинском полиция обнаружила нелегальный водочный цех

В Челябинской области полицейские пресекли производство паленого спиртного и перекрыли канал его сбыта в регионы России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области пресечена противоправная деятельность троих местных жителей, организовавших изготовление и сбыт фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

Предварительно установлено, что подпольный цех злоумышленники оборудовали в складском помещении на территории поселка Железнодорожный (Копейск). Здесь располагались автоматизированная линия по розливу спиртосодержащей жидкости, а также склад упаковочных материалов, сырья и готовой продукции. Кроме того, запасы спирта оперативники обнаружили в деревне Печенкино, в помещении, которое использовалось в качестве перевалочной базы.

В ходе обысков, проведенных полицейскими совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и Росгвардии, изъято 6,5 тысяч бутылок водки различных наименований без обязательной маркировки и более 9 тонн спирта. По имеющейся информации, нелегально изготовленные спиртные напитки распространялись в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

Возбуждено уголовное дело. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Спиртовое сырье, которое использовалось при производстве, направлено на экспертизу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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