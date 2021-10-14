Производители не были готовы: на ковидных базах Южного Урала появилась нехватка кислорода

В Челябинской области ковидные больницы столкнулись с нехваткой кислорода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждые сутки в ковидных больницах Южного Урала расходуется 62 тонны кислорода. Об этом заявила руководитель управления Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская.

В некоторых больницах заявляют о нехватке кислорода. «Жалобы на нехватку кислорода есть. Производители не были готовы к таким объемам. Но озабоченность по этому поводу возникла еще до того, как люди стали жаловаться. Вопрос поднимали врачи, с которыми мы общались, – отметила чиновница. – Да, в отдельных случаях проблемы есть. Они пока не глобальные, хотя ситуация напряженная».

По словам Землянской, ведомство уже сообщило о возникших проблемах в министерство здравоохранения Челябинской области и региональное правительство. «Происходят встречи с производителями. Пролицензировали как лекарственный препарат кислород ММК. Также кислород закупается в других территориях, в некоторых случаях его везут в больницы за 1000-1500 километров. Этот вопрос выходит за рамки полномочий Росздравнадзора и минздрава Челябинской области. Работа ведется с Минпромторгом, производителями лекарственных препаратов и кислорода», – отметила глава территориального управления Росздравнадзора.

Напомним, на утро 14 октября число выявленных случаев коронавируса в регионе превысило 103 тысячи (+410 за сутки). Больных COVID-19 – 11 тысяч 270 человек. Скончались 5 тысяч 33 инфицированных (непосредственно от коронавируса – 3 тысячи 759).

Челябинск, Виктор Елисеев

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