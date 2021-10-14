В Челябинске экс-депутату, пойманному на сексе со школьницами, скостили 10 лет

Суд снизил срок экс-депутату из Чесменского района, осужденному за секс с девочками-подростками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее Чесменский районный суд признал экс-депутата райсовета, предпринимателя Гургена Мурадяна виновным в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях, приговорив его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, у бизнесмена была интимная связь с девочками 13-15 лет. Потерпевшими признали трех школьниц. Всего в деле фигурировало семь преступных эпизодов.

Приговор районного суда оспорил адвокат экс-депутата. Челябинский областной суд пересмотрел решение нижестоящей инстанции. «Не согласившись с выводами районного суда о квалификации одного из преступлений, суд переквалифицировал его на менее тяжкое», – сообщили представители областного суда.

В итоге наказание снизили до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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