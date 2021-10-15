Директор структуры, оптимизировавшей спортшколы Челябинска, уволился после обысков

В Челябинске директор МБУ «Спортивный город» подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Эркин Маматов уволился по собственному желанию. Сегодня его последний рабочий день. Эту информацию подтвердили в мэрии Челябинска.

Напомним, МБУ «Спортивный город» было создано в 2011 году и активно участвовало в процессе оптимизации спортивных школ, проходивших с целым рядом скандалов. Его возглавлял выходец из МГЕР Эркин Маматов, человек из близкого окружения депутата Госдумы Владимира Бурматова.

30 сентября в учреждении прошли обыски. Помимо ряда спортшкол, которые теперь курирует учреждение, оно же отвечает за «дворовый» спорт: хоккейные корты и катки во дворах, спортивные площадки. При этом к финансированию содержания «дворовых» площадок в Челябинске периодически возникают вопросы. Возможно, визит силовиков был связан именно с этим.

Исполняющим обязанности директора «Спортивного города» будет Денис Воробьев, бывший до этого заместителем руководителя учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.10.21

В России стартовала перепись населения. / 15 октября ожидаются следующие события – Челябинск. / «Это вымаривание страны...» Госдумская оппозиция обвинила «Единую Россию» в дискредитации Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»