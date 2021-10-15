Каждый второй челябинец отказался от летнего отдыха

Большинство челябинцев оставались летом дома или на даче.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС обратились к жителям областного центра с вопросом о том, выезжали ли они этим летом на отдых, и, если да, то куда. Результаты опроса оказались ожидаемо пессимистичны.

«Опрос зафиксировал неутешительный факт – самая большая группа челябинцев, принявших участие в опросе (43,2%), не выезжали этим летом на отдых, кто-то, возможно, из-за отсутствия отпуска, – рассказали инициаторы исследования. –. В их составе чаще, чем в целом по массиву опрошенных, представлены жители Челябинска старше 60 лет, неработающие пенсионеры, безработные и временно неработающие челябинцы, респонденты без высшего образования, а также те, кто оценивает свое материальное положение категориями ниже среднего, то есть люди, которые, возможно, не имеют денег для отдыха».

Каждый четвертый из опрошенных (25,5%) этим летом отдохнул на даче, в саду или работая в огороде. Социально-демографические характеристики «дачников» соответствуют данным в целом по массиву опрошенных.

Примерно столько же горожан (22,5%) нашли время и деньги для локального туризма в пределах страны. Чаще в практиках внутреннего туризма отмечались челябинцы 25-44 лет, с высшим образованием и работники бюджетной сферы.

Менее чем каждый десятый опрошенный (8,7%) отправились этим летом отдыхать в другой населенный пункт (озеро, база отдыха) Челябинской области. В Краснодарский край поехали 6,3%, в Крым – 3,5%, то есть 10% опрошенных отдохнули на юге России. А за границей побывали лишь 2,5% тех, кто принял участие в опросе. Некоторые южноуральцы сумели отдохнуть за лето в нескольких локациях, поэтому общее число превышает 100%.

Отметим, что в преддверии отпускного сезона Челябинский филиал РАНХиГС представлял данные опроса горожан о том, как они планируют провести свой отпуск в 2021 году. И тогда настроение челябинцев было более оптимистичным.

«На старте летнего отпускного сезона почти каждый третий респондент собирался отдыхать на даче, в саду или огороде (31,8%). Дома планировали остаться на период летнего отпуска 31,3% опрошенных. Менее чем каждый десятый планировал путешествовать по России, посетить другие города и села (8,3%). Доля планирующих отдых на российских курортах (Сочи, Крым, Черноморское побережье) составляла7,7% опрошенных, а отдохнуть за границей планировали 2,8%. Немало было и тех, у кого этим летом отпуска и вовсе не предвиделось – так отвечали 16% опрошенных социологами челябинцев», – напомнили социологи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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