ММК отметили за помощь городу

ММК отмечен престижной международной премией S&P Global Platts за помощь Магнитогорску.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК получил награду Global Metals Awards в номинации «Корпоративная социальная ответственность». Организаторы премии высоко оценили вклад холдинга в борьбу с пандемией и помощь социально уязвимым жителям Магнитогорска.

Global Metals Awards – ежегодная премия международного информационного агентства S&P Global Platts, которой, согласно регламенту, отмечают лучших из лучших представителей металлургической индустрии по всему миру. В 2021 году ММК стал победителем Global Metals Awards в номинации «Корпоративная социальная ответственность» – награда была вручена в том числе за меры, которые ММК и его руководство предприняли для поддержки города Магнитогорска в 2020 году, во время первых волн пандемии коронавируса.

«В создавшейся ситуации людям как никогда нужна была реальная поддержка и помощь. Именно поэтому было принято единственно возможное в такой ситуации решение – помочь Магнитогорску и его жителям в столь тяжелое время», – комментировал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников программу поддержки города в период пандемии. Уже в апреле 2020 года по решению Виктора Рашникова ММК выделил более 530 млн рублей, чтобы обеспечить максимально возможный уровень эпидемиологической безопасности на предприятиях Группы ММК и оказать помощь магнитогорцам.

В 2020 году компания серьезно увеличила свои расходы на социальные проекты и благотворительность: на выделенные комбинатом средства закупалось медицинское оборудование для больниц города, выплачивались премии врачам, приобретались компьютеры и планшеты для обеспечения дистанционного обучения школьников. Кроме того, ММК стал одним из организаторов программы «Мы вместе», благодаря которой наиболее уязвимые жители города (пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные горожане) регулярно получали продуктовые наборы и комплекты средств индивидуальной защиты – всего было закуплено более 300 тысяч продуктовых наборов и около 55 тысяч комплектов СИЗ.

Всего за 2020 год на благотворительность и социальные программы Группа ПАО «ММК» направила более 2,9 млрд рублей. Важно, что социальные проекты даже в столь сложный год не ограничились экстренной помощью: компания, как и всегда, вкладывала средства в охрану здоровья сотрудников, профилактику и лечение заболеваний, организацию отдыха в санаториях и на курортах, в том числе для детей, поддержку семьи и материнства, организацию культурного досуга, целевую программу «Забота» по помощи пенсионерам и людям с инвалидностью и т.д. Каждый год ММК тратит значительные средства на поддержку города и его жителей, рассматривая эти вложения как инвестиции в собственное будущее и устойчивое развитие.

Социальные проекты ММК уже не раз получали признание на самом высоком уровне. Так, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин отметил высокими наградами (грамоты и памятные медали) ММК и лично Виктора Рашникова за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». А в октябре 2021 года ММК занял самое высокое место среди предприятий черной металлургии в Рейтинге социальной ответственности крупнейших российских ПАО – 2021. Теперь к списку наград ММК за корпоративную социальную ответственность присоединилась одна из самых престижных в индустрии на международном уровне – Global Metals Awards.

Челябинск, Виктор Елисеев

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