В Копейске будут судить мать утонувшего в ванной младенца

В Челябинской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смерти по несторожности.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Копейска, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, днем 28 июля 2021 года женщина купала в квартире одного из домов Копейска своего 10-месячного сына. На какое-то время копейчанка вышла из ванной, оставив младенца одного. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни.
Согласно заключению эксперта, мальчик захлебнулся.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.10.21
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