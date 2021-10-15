В Копейске будут судить мать утонувшего в ванной младенца

В Челябинской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смерти по несторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Копейска, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, днем 28 июля 2021 года женщина купала в квартире одного из домов Копейска своего 10-месячного сына. На какое-то время копейчанка вышла из ванной, оставив младенца одного. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни.

Согласно заключению эксперта, мальчик захлебнулся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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