В Магнитогорске маршрутку с пассажирами закидали яйцами

В Магнитогорске пассажиры маршрутки перепугались, попав под обстрел яйцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на днях в Магнитогорске. Об этом одна из невольных его участниц рассказала в интернет-сообществе «Черное & Белое Магнитогорск».

«На днях ехала я на 54 маршруте. Сидела спереди. И на 12 участке в маршрутку начали кидать яйцами! Во время движения! – возмущается женщина. – Это было очень неожиданно и прямо в лобовое стекло!!!! Если бы не опыт и мастерство водителя, не знаю, чем бы закончилось. Лично я очень испугалась».

Пассажиры успели разглядеть только подростков в кустах. Позднее представители перевозчика, что автобусы маршрута №54 с 7 октября регулярно закидывают яйцами и помидорами. Делают это подростки 13-14 лет. В автомобилях уже появились объявления, извещающие об отказе от поездок в поселок: с 20 октября остановка перенесена к поселку Новосеверный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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