В Челябинске мужчину, зарезавшего жену на глазах детей, освободили от уголовной ответственности

Житель Башкирии, совершивший убийство супруги в присутствии малолетних детей, направлен на принудительное лечение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 32-летнего жителя Башкирии, с особой жестокостью расправившегося с женой.

Напомним, кровавая драма разыгралась 29 июля 2020 года на автодороге, ведущей от поселка Межевой в направлении деревни Алексеевка в Саткинском районе. В автомобиле, на котором ехали супруги с двумя маленькими детьми разыгралась ссора. В какой-то момент муж-ревнивец несколько раз ударил жену ножом. Женщине удалось выбраться из машины. Она попыталась убежать от разъяренного супруга. Но тот нагнал ее и продолжил наносить удары ножом на глазах перепуганных детей и других участников дорожного движения. Очевидцы смогли оттащить обезумевшего мужа от жены, но спасти женщину не удалось: от полученных ран она скончалась.

«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его в период совершения инкриминируемых ему деяний и лишают в настоящее время возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», – рассказали представители надзорного ведомства.

Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности за совершенное им преступление. Его направят на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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