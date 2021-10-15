Суд вынес приговор двум южноуральцам, забившим до смерти случайного прохожего

Двое молодых людей осуждены в Челябинске за разбойное нападение и причинение смерти случайному прохожему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал двух 20-летних жителей Брединского района виновными в разбое, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В суде установлено, что в апреле 2021 года ночью у подъезда дома по улице Аральская молодые люди подошли к сидящему на лавочке ранее незнакомому 40-летнему мужчине и начали избивать его. Не останавливаясь на достигнутом, они перетащили челябинца подальше от обзора камеры наблюдения домофона и продолжили избиение, нанеся в общей сложности не менее 43 ударов по голове и телу. После этого они забрали у мужчины его вещи на общую сумму 12,3 тысячи рублей.

Его смерть наступила на месте происшествия от полученной травмы головы.

Судом в зависимости от степени участия каждого в совершенном преступлении назначены наказания в виде 12 и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Кроме того, приговором удовлетворен гражданский иск прокурора района в пользу родителей погибшего о взыскании морального вреда и материального ущерба в размере 1 миллиона 125 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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