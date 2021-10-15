Коммерсанты решили по дешевке присоединить к зданию в центре Челябинска муниципальный участок

Коммерческие структуры схлестнулись в споре за земельный участок в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спор разгорелся после того, как мэрия Челябинска вынесла на публичные слушания вопрос о передаче «Трейд-Урал 2» земельного участка, расположенного рядом с домом №16 по улице Цвиллинга и принадлежащего фирме.

Против выступили депутаты Центрального райсовета Челябинска, собственник соседнего здания – ООО «Корвет». Дом №16 по улице Цвиллинга – объект культурного наследия, известный как «Дом Агапова». В настоящее время заканчивается процесс реконструкции здания. В его рамках собственник здания и подал заявку на присоединение соседнего участка. В итоге он может получить землю всего за 15% от кадастровой стоимости (чуть больше 120 тысяч рублей) – цена для участка в центре города смехотворная, считают парламентарии.

У владельцев соседнего здания – свои возражения. В ООО «Корвет» заявили, что ранее предлагали мэрии выкупить земельный участок по рыночной цене либо взять его в долгосрочную аренду. Но эти предложения отклика не нашли.

В «Корвете» считают, что предложение соседей вызвано желанием устранить конфликт, связанный с коэффициентом застройки: в ходе реконструкции на прилегающем к дому по Цвиллинга, 16 участке вырос пристрой, захвативший большую его часть. В итоге полагающиеся озеленение, благоустройство и парковочное пространство попросту оказалось негде организовать. Решить проблему коммерсанты решили, присоединив по дешевке муниципальную землю.

Не в восторге от этих перспектив и в Центральном райсовете Челябинска. «Компания пошла на риск и застроила практически весь свой участок, не предусмотрев парковочные места и озеленение в соответствии с минимальным коэффициентом, которые требуются в данной зоне, – цитирует Znak.com депутата Романа Зубаирова. – Возникшие из-за нехватки парковочных мест проблемы он пытается решить за счет присоединения муниципальной земли к своей – всего за 15% от кадастровой стоимости, а это всего 120 тысяч 862 рубля. В то же время участок можно предоставить через аукцион в аренду или собственность, что принесет большую прибыль для бюджета».

Публичные слушания, проходившие в заочном формате, завершились вчера, 14 октября. В ближайшее время мэрии предстоит вынести решение о судьбе участка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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