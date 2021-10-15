ЧОП, бросивший школы Магнитогорска без охраны, включили в реестр недобросовестных поставщиков

Челябинское УФАС включило в РНП охранное предприятие за неисполнение контрактов по охране школ Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, установлено, что ООО ЧОП «Гридъ» (Челябинск) не приступил к исполнению с 1 сентября 2021 года четырех заключенных контрактов.

В результате заказчики приняли решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов и направили в антимонопольную службу обращение о включении охранного предприятия в Реестр недобросовестных поставщиков.

«Потребность образовательных учреждений в услугах по охране с целью обеспечения антитеррористической защищенности не удовлетворена. Фактически несовершеннолетние оказались незащищенными в учебном заведении», – констатировали в региональном УФАС.

Антимонопольщики установили, что компания не исполнила контракты по охране, а также обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в МОУ «СОШ №59 им. И. Ромазана» (начальная цена контракта 1,9 млн рублей), МОУ «СОШ №34» (начальная цена контракта 817 тыс. рублей), МОУ «СОШ №31» (начальная цена контракта 1,9 млн рублей) и МОУ «СОШ №66» (начальная цена контракта 2,3 млн рублей).

Документального подтверждения намерения оказать услуги охраны образовательным учреждениям в антимонопольный орган ЧОП так и не представил.

Охранное предприятие включено в РНП сроком на два года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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