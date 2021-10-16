В Магнитогорске прохожий расстрелял мужчину с собакой

В Челябинской области мужчина открыл стрельбу на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 15 октября у дома №2 по улице Московской в Магнитогорске. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

Около 23:00 по улице проходили два мужчины, громко что-то обсуждая. В это же время мужчина выгуливал собаку. Когда он пошел к своему подъезду, один из прохожих подошел к нему и начал стрелять из пистолета.

Горожанин успел спрятаться в подъезд. Его собака, испугавшись, убежала. К месту ЧП приезжали скорая медицинская помощь и полицейский экипаж.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, оружие, использованное хулиганом, было пневматическим. Мужчина получил легкие повреждения. Стрелявшего уже установили и опросили в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.10.21

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