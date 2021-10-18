Каждый второй южноуралец увольняется из-за низкой зарплаты

Низкая заработная плата является самой распространенной причиной увольнения в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Челябинской области и выяснила, почему они решили сменить место трудоустройства.

Каждый второй соискатель на Южном Урале (49%) решил сменить работу из-за слишком низкой заработной платы. 29% пошли на увольнение из-за скучных задач, 17% – по семейным обстоятельствам.

16% назвали причиной увольнения большой объем работы, 12% – нарушения Трудового кодекса РФ. По 11% респондентов решили уйти из компании из-за плохих отношений с начальством и из-за удаленности места работы.

9% решили сменить место трудоустройства, так как у них нет возможности работать удаленно, а 7% опрошенных соискателей рассказали, что их сократили или уволили. 6% ушли по причине плохих отношений с коллективом, и 2% просто переманили в другое место.

«Интересно, что из-за скучных задач чаще других увольняются ИТ-специалисты, из-за низкой зарплаты – представители сферы транспорта (кстати, они же чаще жалуются на нарушения ТК РФ). О сокращениях и увольнениях чаще всех рассказывают бухгалтеры, а переманивают в другие компании обычно строителей», – говорит Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Добавим, что 33% челябинцев, по данным опроса, меняли работу всего два-три раза в жизни, 24% – до пяти раз. 8% меняли работу более десяти раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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