Уральские металлурги подтвердили статус ответственного поставщика альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

ММК прошел проверку по стандарту альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК успешно прошел аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ASES – единой системы оценки поставщиков альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Стандарт ASES (Alliance Supplier Evaluation Standard) – это инструмент для оценки системы качества компании-поставщика и ее внедрения на производстве на предмет соответствия ожиданиям альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Все автопроизводители, относящиеся к альянсу, имеют доступ к этой системе оценки. С 2010 года с ней работает также и АВТОВАЗ.

При аудите на соответствие стандарту ASES проходит оценка СМК и производственной линии поставщика (индикатор процесса), а также количества рекламаций (оценка текущих результатов). Результатом оценки становится присвоение итогового ранга. В ходе нынешнего аудита в течение трех дней была проведена проверка всех основных показателей функционирования системы производства продукции в ПАО «ММК», начиная от поступления заявки на продукцию и заканчивая работой с поставщиками.

По результатам аудита получена итоговая оценка «ранг B», что является подтверждением высокого уровня управления системой качества и позволит продукции ПАО «ММК» претендовать на участие в новых проектах Альянса. Успешное прохождение аудита стало возможно благодаря слаженному взаимодействию всех подразделений комбината при формировании и соблюдении процедур системы менеджмента качества.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi является основным потребителем металлопроката автомобильного сортамента, производимого ПАО «ММК». Для комбината работа с предприятиями автомобильной промышленности – одно из приоритетных направлений производственной и сбытовой деятельности. Компания последовательно реализует стратегическую инициативу «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке», в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство автолиста, обеспечивая качественную альтернативу импорту.

В настоящее время ПАО «ММК» – ведущий поставщик металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий. Доля компании в общем объеме металлопроката, поставляемого в адрес автозаводов в России, составляет около 50%. Ключевое значение придается вопросам качества. Для уменьшения уровня несоответствий на ММК активно используется методология 8D, позволяющая развивать качество на основе анализа причин образования дефектов, выявленных в ходе взаимодействия непосредственно с потребителем металлопроката.

Челябинск, Виктор Елисеев

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