Челябинск и Копейск стали аутсайдерами региона в работе над ошибками при благоустройстве

Общественники составили список городов-аутсайдеров Челябинской области, где не были исправлены нарушения при благоустройстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты изучили, насколько ответственно чиновники Челябинской области подошли к работе над ошибками при благоустройстве дворов и общественных пространств. По итогам контрольной проверки общественники сформировали список городов-аутсайдеров.

Итоговый перечень с описанием всех нарушений подготовлен для правоохранительных органов, а также – губернатора Челябинской области.

В рамках контрольной проверки челябинские эксперты осмотрели участки, которые ранее, 27 сентября, стали объектом внимания члена Центрального совета ОНФ Светланы Калининой, приехавшей в регион, чтобы выяснить, как на Южном Урале реализуется проект «Формирование комфортной городской среды» и на что именно местные чиновники потратили деньги, выделенные из федеральной казны. Речь идет об объектах в Челябинске, Карабаше, Троицке, Еманжелинске, Южноуральске, Нязепетровске, Копейске и Красноармейском районе.

«К сожалению, мы обнаружили, что, несмотря на громкие обещания, большинство управленцев продемонстрировали неумение справляться со своими прямыми обязанностями и полную расслабленность в вопросе безопасности детей. Напомню, что часть замечаний касалась нарушений на детских площадках. Срок был поставлен до 15 октября, то есть почти месяц был дан на работу над ошибками. При желании этого времени достаточно даже для проведения масштабных мероприятий, но, как мы видим, и мелкие недочеты оказались непосильной задачей для многих чиновников», – прокомментировал представитель общественников.

Так, лидером антирейтинга стал Копейск, где было выявлено наибольшее количество грубых нарушений. Объекты города-спутника так и остались в удручающем состоянии, несмотря на заверения представителей местной администрации о готовности обеспечить безопасность и комфорт горожан.

Опасное покрытие на детской площадке, разбитая плитка, сломанные бордюры – все это осталось нетронутым на площади Трудовой Славы. Все, на что хватило компетенций ответственных лиц, – это демонтаж оборванного провода. Эксперты ранее указали копейским чиновникам на то, что детская площадка на площади опасна для игр, но даже этот факт не побудил их принять меры.

Не стало безопаснее и на стадионе в Горняке. Ранее исполнитель и копейские чиновники признали, что ограждение спортплощадки больше подходит для временного обозначения строительных работ, к тому же в нем по какой-то причине отсутствовала целая секция, словно подрядчику не хватило материалов. Однако все, что произошло на новом стадионе за три недели, – это выполнение проливки трещин на асфальте, и качество этих работ также не выдерживает критики.

Отдельное внимание в антирейтинге уделено Троицку, где, судя по всему, надолго замерли работы в парке культуры имени Томина. За неполный месяц на объекте практически ничего не изменилось. Его стоимость составляет более 270 млн руб., 90 из которых – это федеральный грант. На текущий момент отставание от графика – более месяца.

Большие вопросы остаются к тем чиновникам, кто не потрудился исправить минимальные нарушения, не требующие ни больших денежных затрат, ни времени на подготовку, отмечают общественники.

В этом плане отличились карабашские власти, которые за три недели так и не отсыпали песком единственную детскую площадку на улице Ключевой, 17, и вновь копейские: неэстетичные урны у мемориала жертвам политических репрессий не заменили. Челябинск не отстает: не исправлены дефекты резинового покрытия в скверах на Университетской набережной и на улице Бакальской. Играть на этих площадках детям травмоопасно.

«Если представители органов власти полагают, что могут позволить себе игнорировать сроки и замечания, которые были даны нами совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, то хочу сообщить, что надзорные органы начинают свою работу. Когда деньги, выделенные государством по поручению президента России на благо каждого гражданина, расходуются так бездарно, остается актуальным единственный вопрос: стоит ли вообще таким управленцам доверять руководство муниципальными образованиями», – заявили представители движения.

Эксперты подчеркнули, что нарушения зафиксированы абсолютно во всех проверенных муниципалитетах. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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