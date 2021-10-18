На Южном Урале из-за АЧС уничтожили почти две сотни свиней

В Челябинской области изъяли свиней, заболевших африканской чумой свиней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в пятницу, 15 октября, сотрудники ведомства и управления ветеринарии областного минсельхоза провели процедуру отчуждения животных из очага по африканской чуме свиней. В общей сложности было изъято 180 животных и 4,2 тонны потенциально зараженного мяса.

Напомним, что в октябре 2021 года в Челябинской области зарегистрированы четыре вспышки опасного инфекционного заболевания животных – африканской чумы свиней: в подсобном хозяйстве исправительной колония №1 (Копейск); в личном подсобном хозяйстве недалеко от поселка Новый Красноармейского района; в холодильной камере на складе, расположенном в городе Челябинске, где хранилось мясо из подсобного хозяйства колонии; на территории личного подсобного хозяйства в Коркино.

«Согласно ветеринарным правилам павшие, заболевшие и контактные свиньи подлежат отчуждению и уничтожению, а постройки, в которых находились животные, – обработке (если постройки каменные) и уничтожению (если постройки деревянные), – напомнили в Россельхознадзоре. – В прошедшую пятницу должностными лицами было отчуждено в хозяйстве колонии 96 животных, в ЛПХ поселка Новый – 84 животных. Также в колонии отчуждено 4,2 тонны свинопродукции, которая также будет уничтожена».

Кроме того, в субботу, 16 октября, в свинарнике колонии приступили к разбору и сжиганию деревянных настилов, глава ЛПХ – сжигает свои деревянные постройки, где содержались зараженные животные.

По предварительной информации, причина возникновения всех очагов – скармливание животным пищевых отходов, не прошедших термическую обработку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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